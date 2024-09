Seleção Brasileira faz últimos ajustes para enfrentar o Paraguai

A Seleção Brasileira realizou, nesta segunda-feira (9), seu último treino no CT do Caju, casa do Athletico-PR, visando o duelo contra o Paraguai. As duas equipes se enfrentam nesta terça (10), às 21h30, pela oitava rodada das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Diferente do treino do último domingo (8), o técnico Dorival Júnior contou com os 23 atletas na atividade nesta segunda. Um dia antes, Vini Júnior, André, Lucas Paquetá e Guilherme Arana ficaram fora do treino por controle de carga.

O treino foi aberto por 15 minutos para a imprensa e aconteceu bem descontraído com uma roda de bobinho. Depois, os jogadores fizeram um trabalho em campo reduzido e treinaram bola parada.