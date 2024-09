Sávio é a estrela do Gigantes do Museu desta terça-feira

O ídolo do Flamengo nos anos 90 estará presente no Cobal do Humaitá, no Rio de Janeiro, para um encontro entre rubro-negros

O Museu da Pelada fará uma celebração especial na noite desta terça-feira (10), às 19h (de Brasília), ao Sávio, o Anjo Louro da Gávea. O encontro, que acontecerá no Cobal do Humaitá, no Rio de Janeiro, contará com a presença do ex-jogador e de torcedores do Flamengo.

O evento faz parte do “Gigantes do Museu”, e tem como principal objetivo resgatar a memória do futebol brasileiro.