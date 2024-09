São Paulo oficializa ao STJD pedido de anulação de jogo contra o Fluminense

Tricolor paulista também pede remarcação da partida e o afastamento do árbitro Paulo César Zanovelli de partidas do clube

“O São Paulo ingressou no Superior Tribunal de Justiça Desportiva com Medida Inominada solicitando a impugnação da partida contra o Fluminense, pelo Brasileirão. A medida foi protocolada no fim da tarde desta segunda, 9 de setembro”, diz parte do comunicado publicado.

O clube do Morumbi acredita que o árbitro Paulo Cesar Zanovelli cometeu um erro ao validar o gol de Kauã Elias que abriu a vitória do Fluminense. Na origem do lance, o árbitro deu vantagem para o Flu após falta de Calleri em Thiago Santos. Porém, Thiago Silva ajeitou a bola com a mão e cobrou falta. O árbitro foi ao VAR, mas validou o gol da equipe comandada por Mano Menezes.

Diante disso, o São Paulo, aliás, fez três solicitações ao STJD. O clube pede a impugnação do resultado, remarcação da partida e o afastamento do árbitro Paulo César Zanovelli (FIFA/MG) de partidas do clube.