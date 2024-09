São Paulo anuncia renovação do zagueiro Sabino até o fim de 2026

O São Paulo anunciou, nesta segunda-feira (9), a renovação do contrato do zagueiro Sabino. Assim, o novo vínculo do defensor com o clube paulista irá até o fim de 2026.

Dessa forma, o Tricolor preferiu antecipar a renovação em virtude das boas atuações do defensor, que se consolidou entre os titulares, sobretudo nas últimas três partidas, na ausência de Alan Franco.

“Agradeço a todas as pessoas que trabalharam para que esse momento chegasse. Cheguei aqui voltando de uma lesão, tinha feito uma cirurgia, e o clube confiou no meu trabalho. Fiz muito esforço para estar aqui. Obviamente, quando vem um convite do São Paulo, todo esforço é o mínimo. Estou muito feliz com essa oportunidade”, disse o defensor ao site oficial do clube.