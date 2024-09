Recuperados, Gabigol e Arrascaeta participam de treino do Flamengo

O técnico Tite contou, no treinamento desta segunda-feira (9), com dois reforços. Afinal, Gabigol e Arrascaeta, que se recuperaram de suas respectivas lesões, foram ao campo do Ninho do Urubu e realizaram atividades com o elenco rubro-negro. Assim, eles devem ficar à disposição para o jogo contra o Bahia na quinta-feira, no Maracanã, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

Quem também participou sem limitações das atividades no centro de treinamento foi Léo Pereira. O zagueiro, afinal, já se recuperou da entorse no joelho esquerdo. O mesmo aconteceu com David Luiz, que melhorou das dores em uma das coxas.