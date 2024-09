Rafa Mir, do Valencia, se manifesta sobre acusação de agressão sexual

Atualmente, o atacante, que pertence ao Sevilla, atua por empréstimo no Valencia.

Confira a nota na íntegra

“Após um período de reflexão, quero deixar clara minha inocência, reiterando o conteúdo do comunicado emitido pelo meu advogado Jaime Campaner. Assim que ele pôde começar a trabalhar em pé de igualdade com as acusações, o caso deu uma guinada importante que mostra o quão infundada é a denúncia. Confio plenamente na Administração de Justiça deste país, com a qual colaborei desde o primeiro minuto para esclarecer os fatos.



Por tudo isto, quero expressar as minhas mais sinceras e profundas desculpas ao meu Clube, o Valencia CF, à comissão técnica, aos meus companheiros e principalmente aos adeptos valencianos, por não terem cumprido, mesmo em dia de folga, o rigor dos horários. O que se espera de um profissional e ainda mais depois de um início de temporada longe das nossas expectativas. A partir de agora, como jogador de futebol profissional, todas as minhas energias estão focadas em ajudar o meu Clube e os meus companheiros.



Não quero esquecer de agradecer à minha família pelo amor e apoio que me demonstraram em todos os momentos. Seu amor e a verdade me farão superar essa situação traumática que estou vivenciando.



Dito isto, seguindo o conselho do meu advogado, trabalharemos nos tribunais e não nos meios de comunicação social ou nas redes sociais.”