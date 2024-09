Programa de Benjamin Back no SBT corre risco de sair do ar em 2025

O SBT vai realizar uma avaliação sobre o programa “É Tudo Nosso”, que conta com a apresentação de Benjamin Back. Isso porque a atração não correspondeu a algumas expectativas do canal da TV aberta. Com isso, o “É Tudo Nosso”, que é exibido nas noites de sexta-feira, corre o risco de sair da grade de programação da emissora em 2025.

Segundo apuração da coluna “F5”, do portal “Folha de São Paulo”, os principais motivos que atrapalham a continuidade da atração são o alto custo que o programa demanda ao SBT. Especialmente, por ser um dos lançamentos mais caros feitos pelo canal neste ano. Assim como o elenco, que também é numeroso da mesma forma. Além do apresentador Benjamin Back, outros participantes são Maurício Borges, também conhecido como “Mano” e o humorista Victor Sarro, assim como outra figura bastante conhecida do SBT: Helen Ganzarolli. Outra razão desfavorável é a baixa aceitação no mercado publicitário, já que o “É Tudo Nosso” conta com apenas um anunciante.