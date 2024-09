Presidente do Fluminense opina sobre possível anulação do jogo contra o São Paulo

Depois de mais de uma semana, o jogo entre Fluminense e São Paulo, pelo Brasileirão, no Maracanã, segue dando o que falar. O lance que originou o primeiro gol do Tricolor, marcado por Kauã Elias, é a grande discussão do momento no futebol brasileiro.

O São Paulo alega que o lance em que o árbitro Paulo César Zanovelli aplica a lei da vantagem para o Fluminense. No entanto, Thiago Silva para a bola com as mãos para cobrar a falta, mas deveria ter sido revisado em favor do time paulista. A jogada prosseguiu e o Flu abriu o placar com Kauã Elias. O VAR chegou a chamar Zanovelli para revisar, mas o árbitro seguiu com a decisão de campo e manteve o gol. O Fluminense venceu a partida por 2 a 0.