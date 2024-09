Pela Série C, Remo abre 2 a 0. Mas São Bernardo busca o empate

Em São Paulo, mas com torcida superior ao mandante, remistas falham no fim e ficam no 2 a 2 em jogo do Grupo A da fase final da Terceirona

Na noite desta segunda-feira (9/9), São Bernardo e Remo se enfrentaram no 1º de Maio, na cidade paulista. O jogo fechou a segunda rodada do Grupo A da fase final da Série C do Brasileirão. Com mais torcedores do que os mandantes, os remistas se sentiram em casa e abriram 2 a 0, gol de Ítalo e Raimar. Porém, o time da casa teve ótima reação e com gols de Helder e Kauã Jesus empataram o duelo em 2 a 2.

Remo abre 2 a 0…

O Remo foi muito superior no primeiro tempo, aproveitando o grande nervosismo dos paulistas, que antes dos 20 minutos somavam três amarelos (incluindo o técnico Ricardo Catalá) e um expulso no banco de reservas. Embora o time da casa quase tenha marcado aos 14 numa (conclusão de Kayke, mas que o goleiro Rangel fez milagre), o Remo era superior. Assim, aos 41, fez o gol. Jaderson cruzou e Ytalo mandou para a rede. No segundo tempo, o Remo ampliou logo aos dois minutos. O lateral Raimar avançou e concluiu ótimo lançamento de Jaderson para colocar 2 a 0 no placar.

… Mas o São Bernardo tem reação

Parecia que a vitória estava garantida? Nada disso, Aos 13, Helder concluiu passe de Kayke e frez o primeiro para os donos da casa. Enfim, o time paulista reequilibrou o jogo. Afinal, aos 39, fez o gol que deu justiça ao placar, num chute de Kauã Jesus. Quase em seguida, o técnico Catalá reclamou de uma marcação e foi expulso.