Patrick não tem tido chances com Carille, mas fica em definitivo no Santos; entenda

Peixe tem obrigação de adquirir Patrick, ao fim da cessão temporária, por causa do contrato de empréstimo com o Atlético-MG

Afinal, o jogador chegou por empréstimo vindo do Atlético-MG, com obrigatoriedade de compra ao fim da cessão temporária. O Peixe, então, irá pagar por 12 parcelas de R$ 430 mil e ficará com 80% de seus direitos econômicos. O custo da operação será de 1 milhão de dólares, mais os salários pagos mensalmente, a partir de 2025.

Apesar de ter participado da vitória do Santos por 1 a 0 sobre o Brusque, pela Série B do Campeonato Brasileiro , Patrick não tem tido chances com Fábio Carille. Nos últimos dois meses, o jogador atuou apenas por 45 minutos, entretanto reforçará o Peixe também em 2025.

“Perguntei ao Carille como está treinando o Patrick, por que ele não joga. São opções táticas. Se ele treina tão bem, por que não joga? É uma opção tática. Eu não escalo o time. O que vamos fazer com o Patrick e outros jogadores, só o tempo dirá. No custo-benefício, a gestão tem resultados muito bons e muito pequenos no aspecto deficitário para analisar uma contratação como essa”, disse Marcelo Teixeira, presidente do Santos, no mês passado.

Por fim, até o momento, o jogador esteve em campo em nove partidas com a camisa do Peixe. Restam 13 rodadas para o fim da Série B do Campeonato Brasileiro, e o Peixe segue vivo na luta para voltar à primeiro divisão do futebol brasileiro.

