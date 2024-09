Paraguai x Brasil: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta quinta-feira, 10/9, em Assunção, no Paraguai, o Brasil visitará o Paraguai em jogo pela oitava rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A partida será no Defensores del Chaco. A Seleção Brasileira venceu o Equador na rodada passada por 1 a 0, no Couto Pereira, e subiu para a quarta colocação na tabela. Agora, tenta manter o bom momento e dar mais um passo rumo ao Mundial. Mas os paraguaios entram motivados. Afinal, empataram na rodada passada com o forte Uruguai, 0 a 0, fora de casa, em Montevidéu. O selecionado ocupa a sétima posição (zona de repescagem), com seis pontos.

Onde assistir

Os canais Globo e SporTV transmitem a partir das 21h30 (de Brasília).

Como está o Paraguai

O Paraguai tem uma ausência certa e uma dúvida para o jogo diante do Brasil. O zagueiro Gustavo Gómez cumpre suspensão após levar mais um amarelo diante do Uruguai. Já o apoiador Cubas está com uma lesão no ombro esquerdo e será reavaliado nesta terça-feira. Porém, ele que saiu de maca diante do Uruguai, dificilmente e terá condições de jogo.