No Uruguai, Nacional x Liverpool tem homenagens a Izquierdo

Foi o primeiro jogo do clube uruguaio após a trágica morte do zagueiro

Os dois últimos clubes da carreira do zagueiro uruguaio Juan Izquierdo (Nacional x Liverpool) se enfrentaram, no último domingo (8), pelo Clausura do Campeonato Uruguaio. E não faltou emoção diante das lindas homenagens por parte do Bolso. Foi a primeira partida oficial do clube após a trágica morte do defensor em razão de arritmia cardíaca.

Todos os atletas da equipe tricolor entraram em campo com o nome de Izquierdo nas costas. Além disso, na parte frontal da camisa de jogo, constava um patch com a inscrição “Para Sempre, Juan” e, abaixo, um símbolo do infinito.