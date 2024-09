Neymar manda recado após ter prazo para volta ampliado

Neymar, do Al-Hilal, segue em tratamento da lesão no joelho esquerdo; jogador mandou um recado após notícias sobre adiamento do retorno Crédito: Jogada 10

Após a notícia de que teria o prazo de seu retorno aos gramados aumentado, Neymar fez uma publicação em sua rede social para mandar um recado sobre sua recuperação. No Instagram, o atacante do Al-Hilal exibiu imagens do seu treino junto a uma mensagem provocativa. Nas fotos, o jogador aparece realizando movimentos com pesos no CT do clube saudita. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Trabalhe em silêncio. Não desista”, escreveu em inglês na publicação, em um possível recado aos críticos.

A postagem vem um dia após a notícia de que a volta aos gramados de Neymar levará mais tempo. De acordo com diário esportivo saudita ‘Ariyadhiah’, exames indicam um período adicional de mais dois meses no tratamento da lesão. O brasileiro sofreu um problema no ligamento do joelho esquerdo (LCA). Caso a perspectiva se confirme, o camisa 10 completará um ano sem entrar em campo, já que se lesionou no dia 17 de outubro do ano passado, na derrota do Brasil para o Uruguai nas eliminatórias.