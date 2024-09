Lucas terá semana intensa para atuar pelo São Paulo após a Seleção

Meia estará em Assunção para enfrentar o Paraguai, na terça, e terá as quartas da Copa do Brasil contra o Galo, na quinta

Convocado pelo técnico Dorival Júnior, Lucas Moura enfrentará uma verdadeira maratona nesta semana. Afinal, o jogador terá a partida da Seleção Brasileira contra o Paraguai, em Assunção, nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília). Logo depois, viajará em direção ao Brasil, para defender as cores do São Paulo pelas quartas de finais da Copa do Brasil.

Na última sexta-feira (6), o jogador atuou por alguns minutos na vitória sobre o Equador, no Couto Pereira. Agora, deve ficar como opção no banco diante dos paraguaios, pelas Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026.

Em menos de 48 horas, o meio-campista estará em campo pelo São Paulo contra o Atlético-MG, na Arena MRV. Assim, o Tricolor precisa vencer por dois gols de diferença para avançar às semifinais da competição. Caso vença por apenas um, a definição da vaga será nos pênaltis.