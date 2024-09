Kurzawa é oferecido ao Corinthians, mas chances de acerto são baixas

Mesmo com o fechamento da janela de transferência, o Corinthians segue ativo no mercado, de olho em boas opções que estejam sem contrato, como acontece com Memphis Depay e André Carillo. Assim, o clube avalia o lateral-esquerdo francês Layvin Kurzawa, de 32 anos, que deixou o Paris Saint-Germain. A informação é do portal “ge”.

Após o nome surgir na pauta, oferecido pelo estafe, o clube analisa a possibilidade. Afinal, ao longo de toda a janela, a lateral esquerda era uma das posições prioritárias. Atualmente, Hugo e Matheus Bidu são os atletas da posição, porém oscilam e não conseguem agradar a torcida. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Por outro lado, Kurzawa fez apenas oito partidas nos últimos três anos, em virtude de problemas físicos ou por opção dos treinadores. Diante deste cenário, a contratação é pouco provável de acontecer. A chegada do francês, porém, seria uma oportunidade de negócio, já que teria um contrato até o fim do ano com a possibilidade de renovação por metas alcançadas. Um custo baixo para um clube que não pode cometer deslizes financeiros. Por fim, cabe salientar que a última partida de Kurzawa foi em 21 de outubro de 2023, quando atuou por oito minutos pelo PSG contra o Strasbourg, pelo Campeonato Francês.