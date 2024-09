Justiça nega recurso de Cafu e mantém leilão de sua residência

Ao todo, a mansão conta com penhoras de quase R$ 20 milhões contra o capitão do penta. A principal cobrança é da empresa Vob Cred Securitizadora Crédito: Jogada 10

A nova tentativa de Cafu em evitar o leilão de sua casa novamente não deu certo. A Justiça de São Paulo negou este outro recurso, na última sexta-feira (06). Desta forma, a residência localizada no famoso condomínio em Alphaville vai ser oferecida em um evento, no dia 16 de setembro, às 14h. Caso não haja nenhum interessado em comprar a mansão, haverá uma nova tentativa de venda, às 15h. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No primeiro leilão, o lance inicial terá que ser exatamente do valor de avaliação da residência, R$ 40 milhões. Contudo, se não houver nenhuma oferta, a mansão vai ser novamente exposta à venda e com o seu preço reduzido pela metade, ou seja, R$ 20 milhões. Os advogados de Cafu pediram a suspensão imediata da comercialização do imóvel. Afinal, eles argumentam que o prazo entre a homologação do leilão e a sua ocorrência não foi plausível. Ou seja, violaria os direitos do ex-jogador da Seleção Brasileira.

Cafu e sua defesa fazem questionamentos à Justiça A defesa do capitão do penta indica que o prazo estabelecido não permitiu tempo hábil para o ex-lateral-direito tentar recorrer da decisão, assim como conseguir uma liminar para cancelar o leilão. Também houve o questionamento a respeito do intervalo de uma hora entre um certame e outro, além da permissão de dois arremates com uma distinção de R$ 20 milhões. Cafu ainda fez uma pergunta a respeito de uma comissão de 6% sobre o lance ao leiloeiro indicado pela Justiça. Os advogados do ex-jogador classificam tal definição como acima do normal, já que a comissão é de 5%, de maneira usual. Apesar das tentativas, a juíza Daniela Nudeliman Guiget Leal, da 1ª Vara Cível de Barueri, recusou os argumentos do capitão do penta. Ela também determinou a continuidade da realização do leilão. Aliás, o tribunal ainda deu uma última notificação ao ex-lateral-direito para desocupar a mansão. Ainda acusou Cafu de tentar adiar de diversas maneiras o andamento do processo para não ter que quitar uma dívida acima dos R$ 10 milhões.