Inglaterra x Finlândia: onde assistir, escalações e arbitragem

Grande potência da Liga das Nações B 2024/25, a Inglaterra volta a campo nesta terça-feira (10), às 15h45 (de Brasília), em partida válida pela segunda rodada do Grupo 2. O ‘English Team’ enfrenta a Finlândia no Estádio de Wembley, em Londres, neste período de reconstrução após a saída do técnico Gareth Southgate.

Como chega a Inglaterra

Em processo de reformulação, o novo técnico interino Lee Carsley, substituto de Gareth Southgate, não planeja poupar jogadores em Wembley. Assim, Pickford, Alexander-Arnold, Grealish, Saka, Harry Kane e os demais titulares devem estar em campo.

Dessa maneira, a expectativa é que os ingleses repitam a escalação do time que venceu a Irlanda por 2 a 0 no último final de semana. Mas, a seleção terá uma baixa importante. Jude Bellingham, lesionado, está fora da partida.