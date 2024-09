Grêmio também tentará efeito suspensivo para Diego Costa

Além do técnico Renato Gaúcho , o Grêmio também tentará liberar o centroavante Diego Costa para o jogo com o Bragantino, no próximo domingo. O clube gaúcho deve entrar com recurso no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para o técnico e o jogador ainda nesta segunda-feira, com pedido de efeito suspensivo.

Caso o recurso seja aceito, tanto o técnico quanto o centroavante estarão liberados até que o caso seja julgado no Pleno do STJD. O Tricolor encara o Bragantino no dia 15, no Nabi Abi Chedid, pelo Brasileirão.

Diego Costa, aliás, está em fase final de recuperação após dores pubianas. O centroavante voltou a treinar no fim da semana passada depois de voltar de lesão muscular de grau 3. No momento, o atacante briga por vaga no time, já que Braithwaite ganhou sequência como titular.

