Gabriel Milito tem retornos em treinos do Atlético

Técnico do Atlético poderá contar com Paulinho e Everson. Ambos estavam afastados em trabalhos separados nos últimos dias

O Atlético segue com os preparativos para o duelo contra o São Paulo, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Nos treinamentos nesta segunda-feira, na Cidade do Galo, o treinador recebeu duas importantes novidades.

O goleiro Everson e o atacante Paulinho estão de volta aos treinamentos. Eles estavam em trabalho à parte nos últimos dias e agora já estão novamente com o restante do elenco.

