França vence Bélgica e se recupera na Liga das Nações

France's forward #09 Marcus Thuram (CR) congratulates France's forward #12 Randal Kolo Muani CL) after he scored France's first goal during the UEFA Nations League, League A - Group 2 first leg football match between France and Belgium at the Parc Olympique Lyonnais in Lyon on September 9, 2024. (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP) Crédito: OLIVIER CHASSIGNOLE

A França conquistou a primeira vitória na Liga das Nações 2024/25. Nesta segunda-feira (9), os franceses venceram a Bélgica por 2 a 0, no Groupama Stadium, em Lyon, pela segunda rodada do Grupo 2. Kolo Muani e um golaço de Dembélé confirmaram o triunfo. Além disso, o técnico Didier Deschamps optou em poupar seus principais jogadores, Mbappé e Griezmann, que começaram a partida no banco de reservas. Por outro lado, a Bélgica entrou em campo com o que tem de melhor, liderada por Kevin De Bruyne. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Dessa maneira, a França se recuperou da derrota para a Itália, de virada, por 3 a 1, na estreia das equipes na Liga das Nações 2024/25. Já a Bélgica conheceu a sua primeira derrota na competição, após estrear com vitória por 3 a 1 sobre Israel.

Ou seja, a Itália, que venceu Israel também nesta segunda-feira, é a líder do Grupo 2 com seis pontos e 100% de aproveitamento. A França é a segunda colocada, com os mesmos três pontos da Bélgica, em terceiro, mas leva vantagem no número de gols marcados (critério de desempate). Por fim, a seleção de Israel é a lanterna da chave, ainda sem somar pontos nas duas primeiras rodadas. O jogo Mesmo fora de casa, a Bélgica tomou a iniciativa do jogo e começou melhor. Com pressão ofensiva, os belgas dominaram a bola no campo adversário e levaram perigo ao gol dos franceses. No entanto, após os primeiros 20 minutos, os franceses equilibraram o jogo e passaram a dominar as ações da partida. Dessa maneira, aos 28, Kolo Muani aproveitou o rebote de Casteels e bateu forte para abrir o placar. A vantagem passou tranquilidade para os donos da casa, que administraram o resultado de 1 a 0 até o intervalo. Na segunda etapa, a França dominou a partida e encaminhou a vitória. Logo aos 11 minutos, Dembélé fez boa jogada individual pela direita e finalizou no ângulo para anotar um golaço e ampliar o marcador. Com a vantagem de 2 a 0, os franceses viram os belgas ficarem com mais posse de bola, porém sem chegar com perigo ao ataque. Mas, os donos da casa ainda levaram perigo a partir dos 20 minutos, quando Mbappé entrou em campo e criou boas oportunidades de ampliar. No entanto, o placar de 2 a 0 prevaleceu até o apito final.