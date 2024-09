Fluminense terá semana livre para fortalecer entrosamento e recuperar atletas

Tricolor tenta chegar mais forte na reta final da temporada para manter vivo o sonho do bi da Libertadores e se distanciar do Z4

Desde o início da temporada, o Fluminense tem sofrido com a quantidade de lesões em seu elenco, algo bem diferente do cenário de 2023. Para aumentar o entrosamento e recuperar os jogadores, o Tricolor terá mais uma semana livre em virtude da Data Fifa. Afinal, o time só entra em campo pelo Campeonato Brasileiro no dia 15.

Com a recuperação de Germán Cano, que deve ficar à disposição do duelo com o Juventude, no dia 15, às 16h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, a equipe tem três jogadores fora de combate.

Entre eles, estão Lelê, que sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito e não deve atuar mais em 2024. Ignácio, por sua vez, passou por uma artroscopia no joelho esquerdo após sofrer uma lesão no menisco. Já Diogo Barbosa passou por uma artroscopia de joelho direito para tratamento de uma lesão meniscal.