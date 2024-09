Flamengo faz foto oficial do título do Mundial de Clubes Sub-20

Os Garotos do Ninho e a comissão técnica sub-20 do Flamengo fizeram, nesta sexta-feira (9), a foto oficial do título do Mundial de Clubes da categoria. O Rubro-Negro conquistou o troféu no dia 24 de agosto, quando venceu o Olympiakos, de virada, por 2 a 1. O confronto foi no Maracanã.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Para disputar a grande final, o time carioca venceu a Libertadores da categoria, batendo o Boca Juniors na decisão por 2 a 1, também de virada. Por outro lado, a equipe grega se classificou após vencer o Milan por 3 a 0 na Uefa Youth League.