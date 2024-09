Ex-Flamengo é apontado como novo affair de Anitta

Vinicius Souza, revelado pelo Flamengo e atualmente no futebol inglês, teria curtido um after do show da Anitta na partida da NFL em São Paulo

Ex-Flamengo, o volante Vinicius Souza, mais conhecido como Vinição, é apontado como novo affair de Anitta. De acordo com o perfil ‘Condomínio da Fifi’, o jogador, atualmente no Sheffield United, da Inglaterra, pessoas próximas aos dois já cravam um namoro entre o atleta e a cantora.

Os indícios teriam ganhado força durante uma festa logo após a apresentação de Anitta no jogo da NFL, realizado na Neo Química Arena. O after teria reunido diversos famosos. Entretanto, o destaque teria ficado por conta do possível novo casal.