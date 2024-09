Ex-dirigente de clube carioca confessa incentivo a manipulação de resultados

Os casos de manipulação de resultados no futebol brasileiro mais antigos e atuais vem se tornando públicos, com frequência. A situação mais recente envolve um ex-dirigente do Goytacaz, tradicional clube do Norte Fluminense, que é licenciado das competições. Rodolfo Laterça, que também é policial penal e ex-subsecretário de Administração Penitenciária no governo Luiz Fernando Pezão , confessou em um áudio de 24 minutos ter pago suborno a árbitros. O episódio ocorreu em 2017, quando a equipe foi campeã da segunda divisão carioca.

“Em 2017 subornamos muita arbitragem. Como é fácil se corromper arbitragem”, frisou Rodolfo.

Laterça atuou como presidente do conselho deliberativo do Goytacaz. Mesmo que não tivesse um cargo na diretoria em 2017, era considerado um nome próximo ao grupo que estava na administração do clube no período. A denúncia é de que a manipulação de resultados ocorreu durante a disputa da Série B1, do Campeonato Carioca. O que seria a Segunda Divisão do Estadual na ocasião. Assim, com a conquista do torneio, a equipe ganhou o direito de disputar uma seletiva para tentar alcançar a elite do futebol local.

Manipulação de resultado quase levou Goytacaz à elite do futebol carioca

O Goytacaz ficou muito próximo de ter êxito na missão. Contudo, no hexagonal final, que classificava dois times para a Série A do Carioca, o Alvianil ficou na terceira colocação. Por conta da suspeita de um escândalo de irregularidade em resultados, a atual diretoria do Goytacaz fez denúncia do episódio à Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj). Assim, o Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) deu início a investigação sobre o caso. Também receberam notificações, as polícias Civil e Federal, além dos Ministérios Público Federal (MPF) e do Rio de Janeiro (MP-RJ).