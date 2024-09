Equador x Peru: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta terça-feira (10/9), às 18h (de Brasília), o Equador recebe o Peru no jogo que abre a oitava rodada das Eliminatórias da América do Sul. Os equatorianos venderam caro a derrota por 1 a 0 para o Brasil, em Curitiba, na rodada passada e estão em sexto lugar, a última posição com vaga à direta para a Copa-2026. Mas vale dizer que o Equador começou a competição com três pontos a menos, ou estaria na quarta posição. Mas os peruanos vão mal. Estão na lanterna, em décimo lugar, com três pontos. Além disso são os único que ainda não venceram na competição e empataram em casa com a Colômbia na rodada passada.

Onde assistir

O canal SporTV3 transmite a partir das 18h (de Brasília)

Como está o Equador

Muito satisfeito com o comportamento do Equador na derrota em Curitiba para o Brasil na rodada passada, o técnico argentino Sérgio Beccacece deve repetir o esquema com três zagueiros: Felix Torres, Pacho e Hincapié.