Diretor de patrocinadora do Corinthians critica operação contra bet

De acordo com Oliveira, a Esportes da Sorte atua dentro dos regimentos estabelecidos pelo Banco Central.

Gabriel Oliveira, diretor jurídico da Esportes da Sorte, patrocinadora máster do Corinthians, criticou a ação da Polícia Civil que investiga irregularidades envolvendo a empresa de bet . Em um vídeo divulgado através da assessoria de imprensa da organização, o executivo chamou a operação ‘Integration’ de desserviço. Além disso, afirmou que a casa de bet é inocente no caso.

“A situação deflagrada pela operação ‘Integration’ é um desserviço à nação e atenta contra o que deveria ser a sua finalidade, a verdade. Somos ‘culpados’ pela transparência, por termos comprovações e funcionarmos dentro da legalidade. Inclusive, com toda a operação financeira sendo feita através de instituições íntegras e com procedimentos homologados pelo Banco Central”, disse o diretor executivo da empresa, que prosseguiu:

“Temos a certeza da nossa inocência, seguimos onde sempre estivemos, à disposição da Justiça. Temos a certeza que tudo isso será lembrado como um episódio triste, desarrazoado, desproporcional e irresponsável. O que está acontecendo advoga para o retrocesso do país. A irresponsabilidade com a qual nos deparamos rasgou com o que se conhece sobre garantias fundamentais” finalizou.

Corinthians é um dos patrocinados pela empresa de bet

De acordo com o site da Esporte da Sorte, são patrocinados pela empresa: Corinthians, Athletico-PR, Bahia, Grêmio, Palmeiras (time feminino), Ceará, Náutico e Santa Cruz (sem divisão no momento). A equipe gaúcha, entretanto, é a única que não tem a empresa como patrocinadora master.