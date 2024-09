Danilo critica planejamento da CBF na Seleção e se desculpa com torcedor

Lateral-direito aponta má organização pela situação do Brasil: 'Perdeu-se tempo e agora estamos um passo atrás das principais potências' Crédito: Jogada 10

Antes do duelo contra o Paraguai, pela oitava rodada das Eliminatórias, Danilo criticou o planejamento da CBF diante da Seleção Brasileira. O lateral-direito classifica a situação como perda de tempo por parte do comando da entidade. Diante disso, vê o Brasil em desvantagem em relação às principais seleções do mundo. “Estou seguro que deixamos a desejar há algum tempo. Nos últimos dois ciclos fizemos muito bem e não conseguimos vencer. Se não conseguirmos vencer com tudo minuciosamente bem, estamos um passo atrás. A gente eu falo como Seleção brasileira no geral. Muita instabilidade, nomes, jogadores, estratégia, planos. Total renovação ou não. Perdeu-se tempo e agora estamos um passo atrás das principais potências. Nosso conjunto ainda não está bem feito. Dorival desde março alcançou um caminho de planejamento claro e bem feito. Depois da Copa do Mundo perdemos tempo e deixei isso bem claro ao presidente. Por isso estamos um passo atrás”, disse. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O jogador, aliás, aproveitou a coletiva para se desculpar por um episódio na Copa América no qual discutiu com um torcedor que estava na arquibancada.

“Peço desculpas aos torcedores que se sentiram ofendidos com o que aconteceu no fim da partida da Copa Amétrica com meu encontro com o torcedor. O futebol é passional sempre à flor da pele, o torcedor tem o direito de cobrar e criticar e expor seus pensamentos. Reconheço que tive uma atitude que como atleta, pai e capitão da Seleção Brasileira não deveria ter acontecido, queria pedir desculpas frente à camera”, disse. O Brasil, afinal, ocupa a quarta colocação das Eliminatórias, com dez pontos, oito a menos do que a líder Argentina. O Paraguai, por sua vez, é o sétimo, com seis pontos. Os times, aliás, entram em campo, nesta terça-feira, às 21h30, no Defensores Del Chaco.