Colômbia e Argentina se reencontram após final da Copa América

Desde o dramático confronto nos Estados Unidos onde a Albiceleste levou a melhor, as seleções fizeram somente um jogo de caráter oficial, justamente na rodada anterior das Eliminatórias. Os argentinos golearam o Chile, por 3 a 0, enquanto os colombianos ficaram no empate, em 1 a 1, diante do Peru.

Finalistas da última Copa América, Colômbia e Argentina promoverão, na próxima terça-feira (10), o primeiro reencontro após a decisão continental . No Metropolitano de Barranquilla, o duelo válido pela oitava rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 acontece às 17h30 (de Brasília).

Do lado portenho, haverão duas ausências de peso na comparação com as peças disponíveis na decisão da Copa América. Isso porque, além do agora aposentado da seleção Ángel Di María, Lionel Messi se recupera de lesão nos ligamentos do tornozelo direito. Lesão essa, aliás, que ele contraiu justamente na decisão contra os cafeteros, já na prorrogação.

Uma questão médica também impede que a Colômbia possa usar o mesmo 11 inicial da final da Copa América. Nesse sentido, ao invés da dupla de zaga ser com Davinson Sánchez e Carlos Cuesta, Jhon Lucumí entra na vaga de Sánchez. Na época do torneio continental, Lucumí jogou apenas alguns minutos da estreia, contra o Paraguai, antes de sentir problema muscular que forçou seu corte da competição.

Prováveis times de Colômbia e Argentina

Colômbia