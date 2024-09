Chapecoense vence a Ponte, em Campinas, e acaba com jejum na Série B

No jogo que encerrou a 25ª rodada da Série B do Brasileiro, a Chapecoense visitou a Ponte Preta, nesta segunda-feira (9/9) no Moisés Lucarelli, em Campinas. E acabou com a série de dez jogos sem vencer: meteu 2 a 0 nos paulistas, gols de João Paulo e Mário Sérgio. A Chape aproveitou a que o time da casa fez péssimo jogo e poderia sair com placar maior. Afinal teve um gol anulado e perdeu um pênalti.

A Ponte, com mais esta derrota, segue parada nos 29 pontos, em 14º lugar, e soma seis jogos sem vencer. Apenas quatro pontos à frente do primeiro fora da zona de rebaixamento. A Chapecoense foi aos 25 pontos. Mas em 18º e ainda na zona de degola.

