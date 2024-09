Ben Yedder, ex-Monaco, será julgado por nova agressão sexual

O jogador Wissam Ben Yedder, de 34 anos, que já havia sido acusado de tentativa de estupro em um caso ocorrido em 2023, enfrenta agora uma nova acusação de agressão sexual, de acordo com o jornal francês ‘L’Équipe’. Dessa maneira, o julgamento do atacante está marcado para 15 de outubro.

Uma jovem de 23 anos fez a denúncia, e o ex-capitão do Monaco foi preso e detido no último fim de semana. Apesar do pedido do Ministério Público para que ele permanecesse em prisão preventiva, Ben Yedder acabou sendo liberto nesta segunda-feira (9). Segundo a mesma fonte, o jogador de 34 anos estava embriagado por volta das 3 da manhã na última sexta-feira (6).

O incidente teria ocorrido em seu carro, nos Alpes Marítimos, onde ele ainda mora após o fim do seu contrato com o Monaco. Agora, Ben Yedder está proibido de sair de casa entre 20h e 6h, frequentar bares ou discotecas, e de ter qualquer contato com a vítima. Ele também deve se apresentar à polícia duas vezes por semana e passar por tratamento médico.