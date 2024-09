Bap lança candidatura à presidência do Flamengo

Presidente do Conselho de Administração do Flamengo, o empresário Luiz Eduardo Baptista, mais conhecido como Bap, lançou sua candidatura à presidência do clube, na noite desta segunda-feira. O evento para cerca de 800 pessoas realizado em um teatro no Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro.

“Primeiramente, aprofundar de forma dramática a profissionalização do Flamengo. Não é só em futebol, como as pessoas pensam, mas no clube inteiro. O mundo está mudando muito rapidamente, mais rapidamente do que o Flamengo tem mudado. Nós temos uma posição hoje privilegiada, mas nada vai mudar se a gente não mudar. Quando a gente olha para o futuro, para os desafios que tem, só com muito profissionalismo, com uma gestão gabaritada, com o treinamento do nosso pessoal e com gente que saiba realmente fazer”, disse Bap.