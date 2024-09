Assessor da presidência tenta entrar no vestiário do Santos e gera confusão

Após a vitória do Santos por 1 a 0 sobre Brusque, na Arena Joinville, uma confusão tomou conta da entrada do vestiário. Afinal, o assessor da presidência do clube Alex Fabiano, conhecido como “GG”, tentou invadir a roda de oração dos jogadores, mas o diretor Alexandre Gallo não permitiu.

Vale destacar que esse momento de oração é algo mais íntimo do elenco e com aqueles que convivem no dia a dia do clube, como a comissão técnica e o diretor de futebol. O diretor, então, solicitou que GG se retirasse do local. Logo depois, houve uma discussão, que trouxe incômodo.

Apesar disso, Gallo disse, ao portal “ge”, que se manteve tranquilo. No entanto, irá averiguar com a segurança do Peixe, como o assessor teve acesso ao vestiário.