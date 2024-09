Após alegações de agressão sexual, Valencia inicia ação disciplinar contra Rafa Mir

Em seu comunicado, o Valencia repudiou todo e qualquer tipo de violência e deixou a decisão sobre o envolvimento do atleta por suposto crime de agressão sexual nas mãos da Justiça. O clube enfatizou que a ”forma de proceder” de Rafa Mir afeta o desempenho profissional que se espera dele no time.

O Valencia, da Espanha, iniciou um processo disciplinar contra Rafa Mir nesta segunda-feira (9), após a prisão do atacante de 27 anos . O clube informou sobre a decisão, mas detalhou sobre as medidas tomadas. Fontes, contudo, disseram que o jogador vai arcar com multa e ficará afastado do grupo por tempo indeterminado.

Nota Oficial Valencia

“O Valencia deseja reiterar sua firme condenação a qualquer tipo de violência em qualquer de suas manifestações, respeitando a presunção de inocência que nosso ordenamento jurídico promulga. Cabe aos tribunais determinar o momento e as ações em relação aos supostos fatos pelos quais Rafa Mir é investigado. No entanto, no que diz respeito ao clube, o Valencia analisou a situação do ponto de vista do regime sancionatório aplicável ao futebol profissional e decidiu tomar medidas disciplinares.

Especificamente, o Clube prosseguirá com a abertura de um processo disciplinar contra Rafa Mir por entender que sua forma de proceder, em seu período de afastamento, afeta de forma indiscutível o desempenho profissional que se espera dele como jogador deste clube; prejudicando, ainda, a confiança que nossos torcedores têm em todos os seus jogadores”.

O caso

O atacante Rafa Mir acabou detido em Valencia, na semana passada, após uma mulher ter prestado queixa contra ele. A denúncia se refere a um suposto crime de agressão sexual. A mídia local noticiou que o jogador não apareceu para treinar na terça-feira (3), e estava sendo preso junto à outra pessoa possivelmente envolvida.