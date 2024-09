André Carrillo desembarca no Brasil para reforçar o Corinthians

Peruano chegou na manhã desta segunda-feira (9), no aeroporto de Guarulhos, e é aguardado no CT Joaquim Grava

Reforço na área! O meia peruano André Carrillo desembarcou na manhã desta segunda-feira (9), no aeroporto internacional de Guarulhos. O jogador, de 33 anos, irá realizar exames médicos no CT Joaquim Grava e assinar contrato com o Corinthians.