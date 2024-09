Amanda Kimberlly revela porque deixou de amamentar Helena, filha de Neymar

Influenciadora recebeu uma enxurrada de críticas após compartilhar registros da bebê, fruto da relação com o jogador, com mamadeira

A saúde mental de Amanda Kimbelly, mãe da terceira filha registrada de Neymar , impediu o processo de amamentação de Helena. A bebê de dois meses usa mamadeira, visto que a influenciadora só conseguiu amamentá-la no primeiro mês. Ela, inclusive, postou um desabafo sobre com a pressão sofrida por mulheres pode atrapalhar o início do ciclo materno.

Filha de Neymar

Helena nasceu fruto de uma breve relação entre Neymar e Amanda Kimberlly – com rumores de traição do jogador, que namorava Biancardi à época. Até o nascimento, não havia qualquer confirmação oficial da assessoria do atacante do Al-Hilal sobre a paternidade da bebê. O atleta, no entanto, esteve presente na maternidade, em julho, e registrou a terceira filha no mesmo dia.

Neymar, inclusive, já publicou algumas fotos babando em Helena – que muitos comparam com Davi, primogênito do jogador. A bebê nasceu no dia 03, mas o astro do Al-Hilal só revelou seu rosto nas redes sociais no dia 19.

