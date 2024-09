‘Primeira-dama’ na festa de Gabigol, affair viaja com irmã do jogador do Flamengo

Thaisa Carvalho chamou atenção dos convidados no aniversário de 28 anos do jogador, após convidados observarem a troca de carinho entre os dois Crédito: Marcelo Caitano

O relacionamento entre Thaisa Carvalho e Gabigol ainda não passou de rumor, mas a aprovação da família do atacante do Flamengo se torna cada vez mais oficial. Isso porque depois de curtir o aniversário de 28 anos do jogador, em climinha de romance, a modelo decidiu fazer as malas para ir a Santos com Dhiovanna Barbosa, irmã de Gabi. As duas mantém amizade, mas, segundo boatos, a parceria se estreitou após o envolvimento com o atleta. Convidados da festa, que ocorreu no dia 2 de setembro, revelaram que Thaisa recebeu uma atenção especial de Gabigol durante o evento. Ela, inclusive, teria permanecido boa parte do tempo próxima ao palco junto aos outros mais chegados. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os rumores de um possível romance entre Gabigol e Thaisa começaram em junho, mas deu uma esfriada logo depois. Segundo o ‘Extra’, os dois voltaram a se relacionar recentemente, depois que o jogador terminou o caso com a modelo Júlia Rodrigues.

Affair viaja com irmã de Gabigol Dhiovanna Barbosa e Thaisa Carvalho curtiram o final de semana juntas em Santos, com direito a fotos e marcações nas redes sociais. A irmã de Gabigol deslocou-se do Rio para cidade paulista pela estrada, pois estava acompanhada do filhote de cachorro da família, enquanto a modelo embarcou de avião para encontrá-la. Acompanhadas da irmã de Thaisa, as duas se encontraram em Santos e fizeram publicações juntas. Dhiovanna Barbosa chegou, inclusive, a postar uma declaração à modelo em seus stories: “Eu te amo, duplinha”. Há boatos que Dhiovanna tenha sido parte importante para aproximação de Thaisa e Gabigol. O jogador tem forte relação e proximidade com a irmã e, por isso, acaba sendo apresentado às amigas.