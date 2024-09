‘É difícil recusar o maior do continente’, diz Plata em apresentação no Flamengo

O equatoriano Gonzalo Plata, reforço do Flamengo na janela de transferência do meio do ano, foi apresentado na tarde desta segunda-feira (9), no Ninho do Urubu. O atacante começou a coletiva exaltando a sua nova equipe e revelando ajuda de David Luiz neste seu início no futebol brasileiro.

“A verdade é que foi uma batalha de muito tempo (negociação). Na hora em que estávamos perto de um acerto, se complicou outra vez. Mas, uma vez que chega uma proposta do Brasil, do maior do continente, é difícil de recusar. Isso também me deu forças”, iniciou Plata.