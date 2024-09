Vitória do Santos não alivia pressão sobre Carille

Peixe encerra jejum de vitórias, mas desempenho deixa Carille por um fio. Duelo contra América-MG será vital para o destino do treinador

O Santos venceu o Brusque por 1 a 0, neste sábado (7), em Joinville, pela rodada 25 do Campeonato Brasileiro. O Peixe, enfim, encerrou um jejum de quatro jogos sem triunfo e manteve-se nas cabeças. Porém, o seu treinador, Fábio Carille, segue na corda bamba. O próximo jogo pode, então, selar o destino do comandante. O Alvinegro Praiano recebe o América-MG, no próximo domingo (15), na Vila Belmiro.

Aliás, o desempenho como mandante preocupa a diretoria e tem irritado os torcedores. Afinal, o Peixe teve uma queda acentuada nas performances em casa. Nos últimos quatro jogos no Urbano Caldeira, foram três empates e uma derrota. Ou seja, apenas um ponto em 12 disputados, algo que liga o sinal vermelho.

A Vila Belmiro, antes, era um trunfo na Série B e local fundamental para o Santos pavimentar o caminho de volta à elite do futebol brasileiro. Agora, no entanto, o campo tornou-se um ambiente hostil na segunda metade da Segundona. Contra a Ponte Preta, por exemplo, houve chutes, batidas na porta e gritos contra Carille na sala de imprensa, além dos protestos nas arquibancadas.