Reforço do Corinthians se despede do futebol saudita

Novo reforço do Corinthians, o meia André Carrillo já está de malas prontas para embarcar ao Brasil. O peruano, de 33 anos, se despediu dos companheiros do Al Qadisiyah, da Arábia Saudita, e é aguardo nesta segunda-feira (9), no CT Joaquim Grava, para realizar exames médicos. O contrato será até o fim de 2025.

André Carrillo estava no futebol saudita desde 2018. Ele defendeu o Al Hilal até 2023, quando se transferiu para o Al Qadisiyah. Contudo, a passagem pelo segundo clube foi breve. O jogador viu a proposta do Corinthians como uma boa oportunidade de retornar para a América do Sul e ficar mais próximo do radar da seleção peruana.