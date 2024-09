Com um a menos, Espanha goleia a Suíça e vence a primeira na Liga das Nações

Spain's forward Joselu (L) celebrates his team's opening goal during the UEFA Nations League football match between Switzerland and Spain at Geneva stadium in Geneva, on September 8, 2024. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP) Crédito: FABRICE COFFRINI

Debaixo de chuva, em Genebra, a Espanha conquistou sua primeira vitória na Liga das Nações 2024, mesmo com um jogador a menos desde o primeiro tempo. Atual campeã da Eurocopa, a La Roja goleou a Suíça por 4 a 1. Joselu e Fabián Ruíz deram a vantagem à La Roja ainda no primeiro tempo, enquanto Amdouni descontou. Fabián Ruíz e Ferrán Torres completaram a goleada, na etapa final. Na próxima rodada do Grupo 4, a Suíça visita a Sérvia, dia 12 de outubro (sábado), às 15h45 (de Brasília), no Dubočica. A Espanha, por sua vez, joga no mesmo dia e horário contra a Dinamarca, com estádio ainda a ser definido. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Menino brilha Desde o primeiro minuto, a Espanha se impôs como atual campeã da Eurocopa e controlou as ações da partida. Na primeira chegada, Nico Williams fez boa jogada para achar Joselu. O atacante finalizou em direção ao gol, porém Kobel defendeu. Pela direita, Yamal construiu uma bela jogada individual e colocou a bola na cabeça de Joselu para abrir o placar.

Não valeu Para quem achava que a Suíça fosse se assustar, enganou-se. Em rápida jogada de contra-ataque, Embolo virou para Omeragic, que balançou a rede do goleiro Raya. No entanto, o árbitro Irfan Peljto assinalou que a bola tocou na mão de Freuler na origem do lance. La Roja amplia Logo depois do tento anulado dos donos da casa, a Espanha se aproveitou de um rápido contra-ataque para chegar ao segundo gol. Yamal roubou a bola e com um toque encontrou Nico Williams. O atleta driblou Wüthrich e chutou rasteiro. No rebote, Fabián Ruiz estufou a rede.

Rua e travessão Em menos de trinta minutos, o jogo estava bem movimentado. Ficou mais ainda com o cartão vermelho de Le Normand. O zagueiro fez falta em Embolo, que era o último homem em direção ao gol. O árbitro Irfan Peljto confirmou a expulsão após consulta ao VAR. Na cobrança de falta, aliás, Amdouni acertou o pé e carimbou o travessão. Suíços seguem vivos Ainda no primeiro tempo, a Suíça conseguiu descontar e colocar fogo no jogo. Vargas cobrou escanteio na área, Wüthrich desviou de cabeça, e Amdouni completou para o gol. Na volta do intervalo, a Suíça tinha todo segundo tempo com um jogador a mais para buscar o empate e quem sabe a virada. No entanto, os donos da casa não foram eficientes nas chegadas de perigo. A Espanha, por sua vez, conseguiu segurar o resultado. Dessa forma, na melhor chance, Amdouni cabeceou para o fundo das redes, mas o gol foi invalidado por ter ultrapassado a linha de fundo.