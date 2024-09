Treinadora exalta campanha do Brasil no Mundial feminino sub-20

Seleção termina primeira fase com 100% de aproveitamento e na liderança do grupo

O Brasil encerrou a fase de grupos da Copa do Mundo sub-20 de futebol feminino de forma invicta. Com a vitória por 2 a 0 sobre o Canadá, nesta sexta-feira (6), a Seleção Brasileira terminou a primeira fase na liderança e com 100% de aproveitamento. A treinadora Rosana Augusto não escondeu a satisfação com a campanha.

“Foi um jogo muito difícil. O Canadá é uma equipe muito forte e muito bem treinada. Soubemos sofrer em alguns momentos, depois entendemos que a vantagem era ficar um pouco mais com a bola e conseguimos dominar mais a partida. Conseguimos entregar muito dentro do jogo, principalmente pela luta, pela inteligência tática e pela leitura”, disse.