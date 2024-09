Série C: Ferroviária vira para cima do Londrina

Locomotiva fica duas vezes atrás no placar. No segundo tempo, porém, vai para cima e consegue inverter o prejuízo

Ferroviária e Londrina fizeram um jogo movimentado neste fim de semana. No fim, um 3 a 2 emocionante para os paulistas, neste sábado (7), na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). A partida foi válida pela segunda rodada do Grupo C da segunda fase desta edição da Série C do Campeonato Brasileiro.

Com quatro pontos, Ferroviária e Athletic dividem a liderança da chave. Os mineiros, um pouco antes, em casa, empataram sem gols diante do Ypiranga (RS), também neste sábado (7), na Arena Sicredi, na belíssima São João Del Rei.

A dupla é seguida pelos gaúchos, com dois pontos e sem nenhum gol. O Londrina é o lanterna, zerado na classificação.