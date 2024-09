Pela Liga das Nações, Inglaterra vence Irlanda com dois gols ‘irlandeses’

Irlanda e Inglaterra se enfrentaram neste sábado (7/9), no Aviva Stadium, em Dublin (50.359), pela primeira rodada do Grupo 2 da Segundona da Liga das Nações (Liga B). E os dois autores de gols foram os protagonistas: Declan Rice e Jack Grealish. Afinal, ambos são netos de irlandeses, jogaram pela seleção da Irlanda, mas optaram em defender os ingleses. Por isso, os torcedores locais vaiaram muito os dois. Contudo Rice e Grealish jogaram muito e fizeram os tentos do English Team, que venceu por 2 a 0. O jogo marcou a estreia do técnico interino inglês Lee Carsley – que assumiu a vaga de Southgate.

A Liga das Nações é dividida em quatro divisões: quatro grupos de quatro na Liga A; quatro grupos de quatro na Liga B; quatro grupos de quatro na Liga C e dois grupos de três na Liga D. Para subir de divisão da Liga B para A – como é o caso do grupo de ingleses e irlandeses – a seleção tem de terminar em primeiro de seu grupo para avançar diretamente. Mas o vice tem uma chance: jogará uma repescagem contra um dos terceiros colocados dos grupos da Liga A.

Inglaterra abre vantagem em 22 minutos

Os primeiros 15 minutos do jogo foram elétricos. Depois de ingleses e irlandeses criarem uma chance claríssima, cada, a Inglaterra chegou ao gol aos sete minutos. Alexander-Arnold encaixou lançamento para Gordon entrar livre na área e chutar. O goleiro Kelleher (reserva de Alisson no Liverpool) fez grande defesa parcial. Mas os ingleses seguiram com a bola e Declan Rice não desperdiçou quando a bola ficou à sua feição para o chute. Inglaterra 1 a 0 aos 11 minutos. Rice não comemorou o gol diante de sua ex-seleção.