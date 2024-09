Lucas se vê no radar para próxima Copa: ‘Trabalhar para permanecer’

Meia-atacante 'reestreou' na Seleção após seis anos e se comparou nervosismo com a de Estêvão, que atuou pela primeira vez com a Amarelinha

Lucas Moura teve um reencontro com a Seleção Brasileira. Nesta sexta-feira (6), ele entrou no segundo tempo da vitória do Brasil contra o Equador por 1 a 0, no Couto Pereira, pelas Eliminatórias da Copa. Assim, o meia-atacante falou da emoção de voltar a vestir a Amarelinha, celebrou a vitória importante e acredita que está no radar para o próximo Mundial.

“Passo a passo. A copa está distante. Mas quando fala em Seleção a gente pensa em Copa. Era um objetivo voltar para Seleção, sempre acreditei, e aconteceu. Agora é trabalhar para permanecer para seguir neste ciclo para a próxima Copa. A vitória de hoje dá uma confiança a mais. Era fundamental somar os três pontos. Agora se preparar para conseguir um resultado positivo no Paraguai. Trabalhar bem para melhorar a situação na tabela”, completou.

Lucas se compara a Estêvão no quesito ‘nervosismo’

Apesar de ser veterano, Lucas não escondeu o nervosismo por estar de novo na Seleção Brasileira. Afinal, ele não era convocado há seis anos. Aliás, o meia-atacante comparou sua reestreia com a Canarinho com a primeira aparição do garoto Estêvão no Brasil.

“Deu pra ver ele um pouco ansioso, naquela vontade de poder jogar, sentir a sensação. Eu voltei depois de seis anos, hoje com 32 estou estreando novamente. A sensação foi parecida com a do Estêvão. Estou feliz, é uma honra defender meu país, Vou procurar agregar. O Estêvão é um garoto brilhante, futuro gigante. Tudo para ser uma estrela na Seleção”, falou o meia-atacante.