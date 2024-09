Lá vem eles de novo! Alemanha massacra a Hungria na Liga das Nações

Com grande futebol, a Alemanha goleou a Hungria por 5 a 0 na tarde deste sábado (7), na estreia das duas equipes na Liga das Nações. O jogo ocorreu em Düsseldorf (ALE) e os gols foram de Füllkrug, Musiala, Wirtz, Pavlovic e Havertz. Com o resultado, os alemães somam três pontos no Grupo 3, do qual também fazem parte a Holanda e a Bósnia. Os holandeses, aliás, jogam o clássico contra os alemães na próxima terça-feira (10), mesma data do confronto entre bósnios e húngaros.

1 a 0 ficou barato no primeiro tempo

Diante de uma Humgria apenas esforçada na marcação, mas sem levar qualquer perigo na primeira etapa, os alemães foram soberanos nos 45 minutos iniciais. Desse modo, já faziam por merecer quando, aos 26, Füllkrug recebeu de Musiala na pequena área e abriu o placar. O camisa 9 ainda teve outra grande oportunidade, mas parou no goleiro Guasci. Por fim, a Alemanha aida teve chance de ampliar em cabeçada de Havertz, que explodiu no travessão.

Recital alemão na segunda etapa

Os primeiros minutos do segundo tempo até deram a impressão de que a Hungria poderia complicar uma vitória que já era para ser mais folgada no primeiro. Ledo engano. Aos poucos, a Alemanha trouxe o jogo de volta para si e os, aliás, a goleada saiu naturalmente.