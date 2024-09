Fabrício Bruno é convocado para o lugar de Éder Militão na Seleção

Zagueiro do Flamengo vai substituir jogador do Real Madrid, que foi cortado da delegação brasileira com uma lesão na coxa direita

O técnico Dorival Júnior convocou neste sábado (7), o zagueiro Fabrício Bruno, do Flamengo. Ele chega para substituir Éder Militão, que sofreu uma lesão na coxa direita e acabou cortado da Seleção Brasileira na última quinta-feira (5). Assim, o jogador se reúne com o grupo em Curitiba e fica à disposição do treinador para o duelo contra o Paraguai , na próxima terça-feira (10).

Éder Militão reclamou de dor muscular na coxa direita após o treino na quarta-feira (4), no Centro de Treinamento do Athletico Paranaense. Após exames de ressonância magnética, foi constatada uma pequena lesão muscular no local. O defensor estava sendo cotado para ser titular ao lado de Gabriel Magalhães. Com sua lesão, Marquinhos começou o embate contra o Equador.

Além do zagueiro, o técnico Dorival Júnior também perdeu o centroavante Pedro. Afinal, o jogador rompeu os ligamentos cruzado do joelho direito e também foi desconvocado. Aliás, o atleta do Flamengo deve perder todo o restante da temporada com a contusão.

Aliás, o Brasil bateu o Equador por 1 a 0 nesta sexta-feira (6), no Couto Pereira e subiu para a quarta colocação na tabela das Eliminatórias da Copa. Assim, a Seleção Brasileira volta a campo contra o Paraguai, nesta terça (10), às 21h30, nos Defensores del Chaco, em Assunção.