Ex-Botafogo marca e classifica seu time na Copa dos Emirados

O zagueiro Glauber Lima, ex-jogador do Botafogo, foi o grande nome da partida que garantiu a vitória do Al Nasr de Dubai na Copa do Presidente dos Emirados Árabes. Glauber marcou o gol decisivo nos acréscimos. Dessa forma, selou a vitória por 2 a 1 sobre o Al Orooba. O jogo foi disputado no Al Maktoum Stadium, neste sábado, 7/9. Como na ida foi 1 a 1, o time do brasileiro avançou à próxima fase.

Além do importante resultado na Copa, a equipe também vem brilhando na liga local. Afinal, ocupa a primeira colocação, com 100% de aproveitamento após duas vitórias nas rodadas iniciais da temporada.

“Estou muito feliz com o começo de temporada. E por poder ajudar a equipe em momentos decisivos. Esse gol foi especial e nos motiva ainda mais para os desafios que estão por vir”, celebrou Glauber. Ele tem 24 anos e defende o Al Nasr desde 2019, quando defendia o Botafogo.