Eliminatórias: Peru e Colômbia ficam no empate em Lima

Não foi desta vez que o Peru conseguiu a sua primeira vitória nas Eliminatórias da América do Sul para a Copa-2026. Nesta sexta-feira (6/9), no Estádio Nacional de Lima, pela sétima rodada da competição, os peruanos até saíram na frente diante da Colômbia, com Callens. Mas cederam o empate em 1 a 1. Luis Díaz fez o gol colombiano.

Assim, o Peru segue na lanterna das Eliminatórias, em décimo lugar, com apenas três pontos. A Colômbia vai aos 13 pontos. Com isso, perde a chance de assumir a segunda posição, que está com o Uruguai (que empatou em 0 a o com o Paraguai nesta sexta-feira). A liderança é da Argentina, com 18 pontos.

Peru e Colômbia, gols na etapa final

Com um time muito mais técnico do que o Peru, a Colômbia teve total domínio da bola no primeiro tempo, com 70% de posse. Assim, restava ao Peru algumas ligações diretas para tentar chegar ao gol através de Advíncula, seu lateral-esquerdo. Neste primeiro tempo inssoso, os colombianos pecaram pela lentidão e chutes sem direção. Já o Peru lamentou um gol de Lapadula, bem anulado, e uma cabeçada de Valera que o goleiro Vargas fez boa defesa.