Dorival valoriza vitória e destaca momento de ‘reconstrução’ na Seleção

“As pessoas têm que ter a consciência da situação que estamos, da montagem da equipe, da situação que estamos. Do primeiro tempo que fizemos, buscamos o resultado. Fizemos alterações no segundo tempo para manter o que construímos. Não fizemos alterações para guardar o resultado, queríamos mais, mas a equipe adversária foi competente. Em momento algum passamos por dificuldades na partida. Eles tiveram posse de bola, mas não criaram. Acho que tudo é questão de tempo”, disse antes de complementar.

Com o resultado, o Brasil, afinal, volta somar depois de sequência de quatro jogos sem vencer e sobe para quarta posição, com 10 pontos. Agora, a Seleção volta a campo na terça-feira, pela oitava rodada das Eliminatórias. A Amarelinha, aliás, enfrenta o Paraguai, às 21h30, no Defensores Del Chaco.

Dorival pede paciência com Vini Jr

O atacante Vini Jr., estrela do Real Madrid, fez mais uma partida apagada. Pela ponta-esquerda, o camisa 7 até tentou participar do jogo com movimentações da lateral para o meio, mas, com pouco espaço, não conseguiu desequilibrar com seus dribles característicos.

“Nós geramos sempre uma expectativa muito grande em cima de garotos que ainda estão num processo. Primeiro de concluírem uma formação, segundo de recuperação física após um ano desgastante que tiveram. Então acho que (precisa ter) muita calma. É a mesma expectativa que geraram em cima do Neymar, de que ele tinha que ser a solução a todo momento. É por isso que falo que se tivermos um pouco de paciência. soubermos como dividir tudo isso e recebermos o Neymar a partir de um momento que a seleção esteja mais equilibrada, não tenho dúvidas que ele (Vini Jr.) pode fazer uma diferença muito grande com a capacidade que possui”, disse o treinador.