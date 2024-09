Corinthians x Palmeiras (Brasileiro feminino): onde assistir, escalações

Corinthians e Palmeiras disputam uma vaga na final do Campeonato Brasileiro feminino. O alvinegro e o alviverde se enfrentam neste domingo (8), às 16h (de Brasília), no Canindé, pelo jogo de volta da semifinal. Na ida, o Timão venceu por 3 a 1. Dessa forma, pode perder por até um gol de diferença para avançar à decisão.

Como chega o Corinthians

Em vantagem no confronto, o Corinthians aposta no histórico como mandante para confirmar a vaga na final. Com 48 gols marcados e apenas dois sofridos jogando no Canindé, as Brabas terão força máxima para enfrentar o Palmeiras. Portanto, a expectativa é de uma nova vitória. Entre os destaques da equipe está a atacante Gabi Portilho, indicada à Bola de Ouro de 2024.

Como chega o Palmeiras

O Palmeiras terá uma árdua missão para avançar à final do Brasileirão. Além do histórico negativo com apenas três vitórias em 22 embates com o Corinthians, as Palestrinas vão precisar de um feito inédito para reverter o quadro. Dessa forma, a treinadora Camilla Orlando aposta as fichas na artilheira Amanda Gutierres, artilheira com 15 gols.

Corinthians x Palmeiras

Campeonato Brasileiro feminino – Jogo de volta da semifinal

Data e horário: 08/09/2024, 16h (de Brasília)

Local: Estádio do Canindé, São Paulo (SP)

Corinthians: Nicole Ramos; Leticia Soares, Arias, Mariza e Paulinha; Ju Ferreira, Yaya, Duda Sampaio e Vic Albuquerque; Gabi Portilho e Jaqueline. Técnico: Lucas Piccinato

Palmeiras: Natascha; Bruna Calderan, Poliana, Flávia Mota e Fê Palermo; Pati Maldaner, Diany, Brena e Juliete; Lais Estevam e Amanda Gutierres. Técnica: Camilla Orlando